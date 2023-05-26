В Кабардино-Балкарии состоялся чемпионат по стрельбе из лука

В Кабардино-Балкарии провели чемпионат по стрельбе из лука для 70 спортсменов

Чемпионат по стрельбе из лука состоялся в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

В республике проводят турнир уже 10 лет подряд. Инициатором создания соревнований стал директор региональной спортивно-адаптивной школы Александр Кулюшин, который работает с подопечными с серьезными ограничениями по здоровью. В этот раз открытый республиканский чемпионат собрал в Нальчике 70 лучников из регионов Юга России.

За победу боролись лучники Северной Осетии и Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей, а также Кабардино-Балкарии. В итоге в командном зачете спортсмены из Кабардино-Балкарии заняли первое место. В личных зачетах они завоевали пять золотых медалей.

Отмечается, что по итогам выступлений два жителя республики — Рустам Дышеков и Яна Кулюшина — отправятся на первенство России, которое пройдет во второй половине июля во Владивостоке.

В ноябре в Нальчике состоялся межрегиональный турнир по дзюдо. Всего в турнире приняли участие 200 юношей в возрасте 15-16 лет. Отмечается, что чемпионат проводили в честь 30-летия спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Сефа Нирова.