Медведев сообщил о выходе российского ОПК на большие объемы производства оружия

Медведев: российский ОПК вышел на большие объемы производства вооружения

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) вышел на большие объемы производства вооружения, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Медведева, снарядов «в целом хватает». Он подчеркнул, что штурмовые подразделения должны обеспечиваться боеприпасами в приоритетном порядке и «в несколько раз выше стандартных нормативов».

Зампред Совбеза признался, что не ожидал столь быстрой адаптации российского ОПК к новым условиям. «Особенно вначале», — отметил он.

Ранее Медведев назвал условие для нанесения Россией превентивного ядерного удара по Украине. Москва будет вынуждена пойти на это в случае передачи Западом ядерного оружия Украине, пояснил он.