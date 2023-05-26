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10:43, 26 мая 2023Спорт

Российским футболистом заинтересовались три клуба РПЛ

ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» заинтересовались футболистом «Сочи» Артемом Макарчуком

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российским защитником «Сочи» Артемом Макарчуком заинтересовались три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.

По информации источника, 27-летний футболист попал в зону внимания московских «Спартака» и ЦСКА, а также петербургского «Зенита». Отмечается, что наиболее вероятен переход Макарчука в стан красно-синих. При этом сочинцы раздумывают над трансфером, так как не нашли игроку замену. Защитник может покинуть команды в летнее трансферное окно.

Агент футболиста Марьяна Кашчелан подтвердила информацию. «Он один из немногих левоногих игроков на этой позиции и привлекает интерес ведущих команд России», — заявила она. При этом агент подчеркнула, что конкретных предложений по защитнику нет.

Контракт Макарчука с «Сочи» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел в составе команды 33 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Анастасия Борисова
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