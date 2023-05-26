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15:29, 26 мая 2023Моя страна

Первый крытый футбольный манеж появился в Грозном

В Грозном открылся первый полноценный крытый футбольный манеж

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Грозном открылся первый полноценный крытый футбольный манеж. Как сообщает ТАСС, в нем можно проводить тренировки и спортивные соревнования круглый год.

Манеж вмещает 300 зрительских мест. В нем также есть тренажерный зал, оборудованный спортинвентарем. Общая площадь здания составляет около 10 тысяч квадратных метров.

В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Проект был реализован по федеральной программе «Спорт — норма жизни».

В марте 2022 года сообщалось, что власти Чечни планируют до 2024 года создать в республике сеть мусоросортировочных комплексов. По словам министра строительства и ЖКХ региона Муслима Зайпуллаева, сейчас ведется планомерная работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Варвара Кошечкина
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