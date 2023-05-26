Стали известны детали об атаковавших Краснодар дронах

SHOT: Краснодар был атакован двумя дронами Mugin-5 Pro, переделанными в камикадзе

Краснодар был атакован двумя дронами китайской модели Mugin-5 Pro, переделанными в камикадзе. Детали о беспилотниках появились у Telegram-канала SHOT.

Как пишет автор поста, обломки летательных аппаратов осмотрели эксперты. Mugin-5 Pro способен нести на себе до 25 килограммов взрывчатки. Дрон развивает скорость до 150 километров в час, а максимальная дальность его полета составляет около 400 километров, что примерно равняется расстоянию от Краснодара до зоны спецоперации.

В ночь на 26 мая в Краснодаре произошел взрыв. Предварительно сообщалось, что город был атакован с помощью беспилотников. Впоследствии эту информацию подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он отчитался, что были повреждены здания на Морской улице. Мирные жители не пострадали.

