Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео

SHOT опубликовал видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре

Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео. Кадры в пятницу, 26 мая, публикует Telegram-канал SHOT.

ЧП в Краснодаре произошло в ночь на 26 мая. В районе здания на Морской улице раздался хлопок, похожий на взрыв. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон. По данным SHOT, целились в сотовую вышку — она не пострадала.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее очевидцы опубликовали видео, на котором, предположительно, запечатлен атаковавший город беспилотный летательный аппарат.