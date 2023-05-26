Губернатор прокомментировал взрыв в Краснодаре

Губернатор Кондратьев заявил, что в результате взрыва в Краснодаре никто не пострадал

При взрыве в Краснодаре никто не пострадал. Об этом, комментируя происшествие в городе, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям — сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов — они выясняют причины произошедшего. На месте также находится мэр города Евгений Наумов, добавил губернатор.

Взрыв в Краснодаре произошел в ночь на пятницу, 26 мая. Хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

Предварительно, город атаковал беспилотник, его подлет к городу сняли на видео. На ролике виден летящий аппарат и слышен звук работы двигателя. Официально эти данные пока не подтверждены.

