Власти подтвердили падение беспилотников в Краснодаре

Краснодарский губернатор Кондратьев подтвердил падение беспилотников в городе

Причиной утреннего взрыва в Краснодаре стало падение двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — пояснил глава российского региона.

Также он поблагодарил спецслужбы за оперативные профессиональные действия. На данный момент следственные мероприятия продолжаются. Губернатор также пообещал оказать помощь горожанам, чье жилье пострадало в результате инцидента.

Взрыв в Краснодаре произошел 26 мая. Хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

Подлет летательного аппарата к городу сняли на видео. На ролике виден дрон и слышен звук работы двигателя. Официально эти данные пока не подтверждены.