Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
0:2
Завершен
Ольга Данилович
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Алания
Сегодня
18:00 (Мск)
Балтика
Россия - Мелбет Первая лига|33-й тур
Салернитана
Завтра
16:00 (Мск)
Удинезе
Италия - Серия А|37-й тур
Сампдория
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|37-й тур
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
16:27, 26 мая 2023Спорт

Бывший футболист клубов РПЛ рассказал о жизни без селезенки

Бывший футболист «Амкара» Нарубин рассказал, что «живет как жил» после удаления селезенки

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Нарубин рассказал о том, как изменилась его жизнь после удаления селезенки. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«В принципе, живу как жил. Только, конечно, за иммунитетом надо теперь лучше следить. Ну и кровь сдавать чаще, всякие анализы», — заявил он.

В 2011 году Нарубин, выступая за пермский «Амкар», получил разрыв селезенки в столкновении с игроком «Ростова» Корнелом Салатой. Позже голкипер перенес операцию по ее удалению.

Помимо «Амкара», Нарубин играл за «Аланию», «Сатурн», «Тосно», «Уфу» и московское «Динамо». Российский футболист завершил карьеру в 2018 году в возрасте 36 лет.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин предложил объявить пятилетие созидательного труда в России
Дерипаска назвал один из главных уроков XXI века
Нюша снялась обнаженной и показала фото поклонникам
Джиган сел на диету и похудел на пять килограммов
Россиянку госпитализировали с обильной кровопотерей после нападения стаи собак
У белобрюхого панголина нашли рекордные 114 хромосом
Бывший футболист клубов РПЛ рассказал о жизни без селезенки
Министр обороны Украины протестировал снегоболотоход
В России возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Путин оценил работу правительства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.