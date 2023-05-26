Состояние основателя Nvidia увеличилось за сутки на миллиарды долларов

Forbes: глава Nvidia Хуанг за сутки стал богаче на 6,5 млрд на фоне роста акций компании

Основатель и генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг за сутки разбогател на 6,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Состояние Хуанга теперь оценивается в 34 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 23 процента за 24 часа. Теперь 60-летний предприниматель тайваньского происхождения занимает 37 строчку в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time.

Такой резкий рост состояния вызван изменением цены акций Nvidia. 25 мая после публикации квартального отчета они подскочили на 24 процента. Компания сообщила о выручке и прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков, однако гораздо больше рынок впечатлил оптимистичный прогноз продаж на второй квартал.

Nvidia ожидает их на уровне 11 миллиардов долларов, что более чем на 50 процентов выше, чем оценки экспертов. Хуанг заявил, что компьютерная индустрия переживает два одновременных перехода — к ускоренным вычислениям и генеративному ИИ, что обеспечит во втором полугодии высокий спрос на чипы.

