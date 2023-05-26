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18:00, 26 мая 2023Мир

Лула Да Силва поделился с Путиным впечатлениями о саммите G7

Президент Бразилии да Силва поделился с Путиным впечатлениями о саммите G7

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Президент России Владимир Путиным выслушал впечатления его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лула да Силвы о саммите G7. Об этом сообщила пресс-служба российского президента, отчет телефонного разговора опубликован на официальном сайте российского президента.

«Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу», — заявили в Кремле.

Отмечается, что Путин и да Силва также обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества России и Бразилии в рамках БРИКС и на прочих площадках.

Ранее да Силва заявил, что расстроился из-за неявки украинского коллеги Владимира Зеленского на встречу в ходе саммита стран G7 в японской Хиросиме.

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Глеб Бажуткин
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