Лула Да Силва поделился с Путиным впечатлениями о саммите G7

Президент Бразилии да Силва поделился с Путиным впечатлениями о саммите G7

Президент России Владимир Путиным выслушал впечатления его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лула да Силвы о саммите G7. Об этом сообщила пресс-служба российского президента, отчет телефонного разговора опубликован на официальном сайте российского президента.

«Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу», — заявили в Кремле.

Отмечается, что Путин и да Силва также обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества России и Бразилии в рамках БРИКС и на прочих площадках.

Ранее да Силва заявил, что расстроился из-за неявки украинского коллеги Владимира Зеленского на встречу в ходе саммита стран G7 в японской Хиросиме.