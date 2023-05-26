Россиянин решил судиться с Минобороны из-за баннера с буквой Z на Доме офицеров

Житель Перми решил судиться с Минобороны из-за баннера с буквой Z на Доме офицеров

Пермский общественник решил подать в суд на Минобороны России из-за баннера с буквой Z на местном Доме офицеров. Об этом сообщает телекомпания «Рифей — Пермь».

Недовольство россиянина вызвало использование буквы латинского алфавита. По мнению мужчины, это нарушает законодательство о русском языке.

В военном ведомстве пояснили, что буквы Z и V стали символами солидарности с военнослужащими, участвующими в спецоперации. «Люди размещают их в знак поддержки денацификации и демилитаризации Украины», — говорится в ответе Минобороны. Общественник посчитал доводы министерства неубедительными и заявил о намерении разрешить вопрос в судебном порядке.

Ранее в Ярославский областной суд поступил иск об отказе от слов «мэр» и «муниципалитет». По мнению истца, удовлетворение его требований положительно скажется на уровне грамотности проживающих в Ярославле людей. Однако иск был отклонен.

В конце февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований. Закон устанавливает запрет на использование иностранных слов при наличии общеупотребляемых аналогов в русском языке.