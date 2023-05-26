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21:28, 26 мая 2023Интернет и СМИ

Более половины жителей Германии поддержали санкции против России

Spiegel: 71 процент немцев считают, что санкции против России из-за Украины необходимы

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Большинство жителей Германии (71 процент) считают, что санкции против России из-за конфликта на Украине необходимы. Однако 72 процента респондентов поддержали мнение о том, что меры вредят скорее ФРГ, нежели российской стороне, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом IW заказу издания Der Spiegel.

В опросе приняли участие пять тысяч человек. Из них 84 процента уверены, что антироссийские санкции уже достигли своей цели.

25 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию, чтобы предотвратить возможность обхода ограничений. Он также отметил намерение западных стран продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Евросоюз не станет ослаблять санкционное давление на Россию в обозримом будущем. В ЕС подчеркнули, что «действуют влиятельные круги, которые хотели бы видеть постоянный разрыв торгово-экономических связей» с Россией.

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    Марина Совина
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