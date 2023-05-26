В американском городе прошел «дождь» из фекалий

Жители города в США пожаловались на «осадки» из фекалий

Жители города Бернсвилль в штате Миннесота, США, пожаловались на «дождь» из фекалий 12 мая. Об этом сообщает CBS News.

Очевидцы сообщали, что с неба на них льется жидкость, которая выглядит и пахнет как содержимое канализации. Точно неизвестно, откуда появились такие осадки, но «дождь» быстро прошел. Некоторые жители американского городка предполагают, что дело в самолетах, которые пролетают над городом, начиная заход на посадку.

Кариса Браун стояла в очереди за кофе навынос в своем автомобиле, когда нечто похожее на фекалии начало мелким каплями падать на ее машину.

Я посмотрела вокруг, чтобы выяснить, кто бросил это в нас. Но, судя по всему, оно упало с большой высоты. Оно приземлилось мне на крышу и на капот и покрыло всю боковую часть машины. Мой сын был со мной. Слава богу, наши окна были закрыты Кариса Браун жительница Бернсвилля

Браун считает, что поток фекалий мог быть следствием поломки на пролетающем мимо воздушном судне, которое опустошило контейнер биотуалета прямо в воздухе.

Новости об инциденте достигли конгрессмена Анджи Крейг, которая направила официальный запрос в Федеральное авиационное управление. Крейг написала об этом в своем аккаунте в Twitter: «На этой неделе до меня дошли дерьмовые новости… рассказывают о "дожде из фекалий", который падал на автомобили моих избирателей в Бернсвилле. Я доберусь до правды, чтобы гарантировать здоровье и безопасность местных жителей».

Сброс канализационных отходов с пролетающих самолетов не такое уж редкое явление. Иногда контейнеры биотуалетов переполняются из-за активного пользования, и отверстие, через которое отходы обычно выкачивают после посадки, начинает подтекать. В этом случае голубая жидкость, которую используют в системах биотуалетов, образует куски льда на днище воздушного судна. Иногда они откалываются и падают вниз. Подобные случаи были зафиксированы в США, Великобритании и Индии. В 2016 году жительница индийской деревни получила серьезную травму плеча, когда на нее с неба упал кусок синего льда размером с футбольный мяч.

При этом остается не совсем понятным, почему на Бернсвилль пролилась коричневая жидкость, а не голубой лед. Однако пока представители американской авиации никак не прокомментировали происшествие.

Ранее сообщалось о «дожде» из игуан на юге американского штата Флорида. Местные жители обнаружили десятки крупных ящериц лежащими на земле без сознания.