Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 26 мая 2023Мир

Нидерланды захотели получить разрешение Вашингтона на поставки F-16 Украине

Bloomberg: Нидерланды хотят получить от США разрешение на поставки Киеву истребителей F-16

Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg / Globallookpress.com

Власти Нидерландов рассчитывают получить от Соединенных Штатов разрешение на поставки Киеву истребителей F-16 после переобучения украинских пилотов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что Нидерланды имеют 42 самолета данной модели, 24 из них в настоящий момент стоят на боевом дежурстве, а 18 в перспективе могут быть отправлены.

«Нидерланды, вероятнее всего, отправят Украине F-16 после обучения пилотов», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

При этом ранее сообщалось, что оставшиеся на складах истребители изначально должны были быть проданы частной компанией из США LLC Draken International, занимающейся контрактными авиаперевозками, но в том числе имеющей контракты с ВВС США.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж может поучаствовать в общей подготовке Вооруженных сил Украины на истребителях F-16. По ее словам, для обучения Парижу нужны пилоты, при этом необходимо отличать общую базовую подготовку от специфической по истребителям F-16.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о реставрации «Троицы» после перемещения в храм Христа Спасителя
Россиян предупредили о влиянии острой пищи на здоровье и красоту
В российском регионе бывшего вице-премьера осудили за хищение денег из фонда
Сергей Собянин назвал количество занятых малым и средним бизнесом москвичей
ВСУ обстреляли приграничный российский поселок
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной жаре
Производитель шин Michelin избавился от бизнеса в России
Спецпредставитель КНР прибыл в МИД России
CAS объяснил отстранение российских футбольных клубов
Стюардессы лишили пассажира места в первом классе ради сна и вызвали гнев в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.