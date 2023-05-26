Нидерланды захотели получить разрешение Вашингтона на поставки F-16 Украине

Bloomberg: Нидерланды хотят получить от США разрешение на поставки Киеву истребителей F-16

Власти Нидерландов рассчитывают получить от Соединенных Штатов разрешение на поставки Киеву истребителей F-16 после переобучения украинских пилотов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что Нидерланды имеют 42 самолета данной модели, 24 из них в настоящий момент стоят на боевом дежурстве, а 18 в перспективе могут быть отправлены.

«Нидерланды, вероятнее всего, отправят Украине F-16 после обучения пилотов», — сказал собеседник агентства.

При этом ранее сообщалось, что оставшиеся на складах истребители изначально должны были быть проданы частной компанией из США LLC Draken International, занимающейся контрактными авиаперевозками, но в том числе имеющей контракты с ВВС США.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж может поучаствовать в общей подготовке Вооруженных сил Украины на истребителях F-16. По ее словам, для обучения Парижу нужны пилоты, при этом необходимо отличать общую базовую подготовку от специфической по истребителям F-16.