В Энергодаре предотвратили теракт против российского журналиста

Рогов сообщил о предотвращении теракта ВСУ против журналиста федерального СМИ в Энергодаре

В Энергодаре правоохранительные органы предотвратили теракт. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, целью преступников был журналист федеральных СМИ.

По предварительным данным, добавил Рогов, теракт готовили Вооруженные Силы Украины. В настоящее время проводятся следственные действия.

15 мая в центре Луганска было совершено покушение на врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета. При взрыве он получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Вследствие полученного ранения у генерала-майора поражено до 70 процентов легких.