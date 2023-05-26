Саудовская Аравия увеличила поставки дизеля в Европу вместе с импортом из России

Kpler: Саудовская Аравия увеличивает закупки дизеля из России вместе с поставками в Европу

В апреле Саудовская Аравия импортировала из России 174 тысячи баррелей дизеля и газойля, в мае королевство нарастило закупки, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler. Вместе с тем Эр-Рияд увеличил поставки топлива в Европу и стал крупнейшим экспортером в регион, сообщает Bloomberg.

В прошлом году королевство закупало в других странах в среднем 31,5 тысячи баррелей дизтоплива в день, рассказал управляющий директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE Иман Нассери. В то время как в текущем году показатель может вырасти почти в пять раз, до 150 тысяч баррелей в сутки.

Агентство подчеркивает, что Саудовская Аравия отправляет за рубеж свои нефтепродукты, поскольку санкции запрещают реэкспорт российского топлива. Один из источников издания отмечает, что причиной роста импорта из России стало повышенное производство на нефтеперерабатывающих заводах.

Bloomberg также указывает, что Европейскому союзу удается успешно заменить поставки дизельного топлива из России, которая была главным поставщиком для блока до введения в феврале запрета на морской импорт. Не исключено, что общий объем по итогам мая вырастет до четырехмесячного максимума примерно в 1,25 миллиона баррелей в день.

В апреле Россия поставила рекорд по экспорту нефти и топлива с начала боевых действий на Украине, указало ранее в отчете Международное энергетическое агентство. Поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж в прошлом месяце выросли на 50 тысяч баррелей в сутки, до 8,3 миллиона баррелей в сутки. Аналитики агентства отметили, что Москва не выполнила объявленное в феврале сокращение поставок на 500 тысяч баррелей в сутки в полном объеме.