Глава Сбера Греф заявил о росте числа предпринимателей МСБ

Глава Сбера Герман Греф оценил потенциал для роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП России. Об этом сообщает «Прайм».

«Какими бы ни были трудными времена, мы видим, что число малых и средних предприятий как минимум сохраняется, как максимум — растет», — подчеркнул он. Греф также заявил, что видит потенциал как минимум двукратного роста доли МСБ в ВВП страны.

По словам главы Сбера, нарастить долю предпринимателей в экономике позволили эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период Covid. «И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства», — отметил он.

Греф сообщил, что Сбер планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты: сервисы по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисам, рекламе.

В ходе выступления на форуме «Опоры России» Греф также заявил, что требования к малому и среднему бизнесу по льготным кредитам нужно унифицировать. По его словам, 80 процентов кредитов — это кредиты с господдержкой, которые автоматизировать нереально. Греф пояснил, что разные ведомства принимают программы с абсолютно разными условиями.

В августе 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для МСП под 3-4,5 процента годовых. На полученные средства МСП смогут закупить оборудование, сделать капитальный ремонт производственных помещений или запустить новое производство.

