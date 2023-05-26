Адвокат получил миллионы рублей от клиента за прекращение дела и пошел под суд

В Саратове адвоката осудят за получение 7,4 миллиона рублей от клиента за прекращение дела

В Саратове адвокат и его знакомый предстанут перед судом по делу о мошенничестве и покушении на него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, защитник и его товарищ договорились с жителем Саратовской области, подозреваемом в совершении преступления, о том, что за вознаграждение в 7,5 миллиона рублей добьются прекращения уголовного дела. После этого мужчина перевел им 98 тысяч рублей на счет. Остальную часть суммы они решили получить в одном из заведений Саратова.

При этом фигуранты не догадывались, что россиянин действует по заданию силовиков в рамках оперативно-розыскных мероприятий. После получения 7,4 миллиона рублей сообщники были задержаны сотрудниками ФСБ.

Известно, что в реальности адвокат и его сообщник не могли повлиять на принятие решения по уголовному делу и собирались потратить все деньги на личные нужды.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии суд арестовал двоих адвокатов, обвиняемых в покушении на мошенничество.