Студент описал нападение тупорылой акулы словами «будто меня сбил грузовик»

WPLG Local 10: в США акула напала на студента и дважды прокусила ему ногу

В США 20-летний студент колледжа Кевин Бланко стал вторым за 36 часов человеком, на которого у берегов штата Флорида напали акулы. Об этом сообщает WPLG Local 10.

Юноша занимался подводной охотой вместе с друзьями у побережья города Маратон, архипелаг Флорида-Кис, и находился на глубине 21 метра под водой, когда на него напала тупорылая акула. Хищник длиной три метра и весом порядка 226 килограммов дважды прокусил Бланко левую ногу. По словам студента, он плохо помнит ощущение боли, однако запомнил силу, с которой акула ударилась о его ногу. «Было ощущение, будто меня сбил грузовик Ford F-150», — описал нападение он.

Друзья тут же вытащили истекающего кровью Бланко на берег и позвонили в службу спасения. Один из товарищей пострадавшего снял с себя пояс с грузом и, используя его в качестве жгута, завязал на ноге студента. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. Бланко отвезли на лодке к ближайшему причалу, откуда его вертолетом доставили в больницу.

Сейчас пострадавший восстанавливается в медицинском учреждении и находится в окружении близких, его жизни ничего не угрожает. По словам врачей, Бланко повезло, что акула не задела крупную артерию, которая находилась в нескольких сантиметрах от укуса. «Эта ситуация могла обернуться очень и очень плохо», — отметил отец пострадавшего.

Студент признается, что ему будет сложно забыть произошедшее. «Образ акулы под водой до сих пор не дает мне покоя. Я вижу эту картину каждый раз, когда закрывают глаза, без шуток», — утверждает он.

Отмечается, что менее чем за 36 часов до произошедшего акула выпрыгнула из воды и набросилась на 35-летнего мужчину, который ловил рыбу на причале у берегов архипелага Флорида-Кис. Пострадавшего госпитализировали, его текущее состояние неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США огромная тигровая акула вцепилась в лодку рыбака у побережья Гавайских островов. Момент, когда к лодке на большой скорости приблизилась хищная рыба, попал на видео.