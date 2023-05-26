Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:23, 26 мая 2023Из жизни

Студент описал нападение тупорылой акулы словами «будто меня сбил грузовик»

WPLG Local 10: в США акула напала на студента и дважды прокусила ему ногу

Фото: Wai Siew / Unsplash

В США 20-летний студент колледжа Кевин Бланко стал вторым за 36 часов человеком, на которого у берегов штата Флорида напали акулы. Об этом сообщает WPLG Local 10.

Юноша занимался подводной охотой вместе с друзьями у побережья города Маратон, архипелаг Флорида-Кис, и находился на глубине 21 метра под водой, когда на него напала тупорылая акула. Хищник длиной три метра и весом порядка 226 килограммов дважды прокусил Бланко левую ногу. По словам студента, он плохо помнит ощущение боли, однако запомнил силу, с которой акула ударилась о его ногу. «Было ощущение, будто меня сбил грузовик Ford F-150», — описал нападение он.

Друзья тут же вытащили истекающего кровью Бланко на берег и позвонили в службу спасения. Один из товарищей пострадавшего снял с себя пояс с грузом и, используя его в качестве жгута, завязал на ноге студента. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. Бланко отвезли на лодке к ближайшему причалу, откуда его вертолетом доставили в больницу.

Материалы по теме:
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020
«Мы помогли сотням людей поверить в себя» Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
«Мы помогли сотням людей поверить в себя»Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
29 ноября 2021

Сейчас пострадавший восстанавливается в медицинском учреждении и находится в окружении близких, его жизни ничего не угрожает. По словам врачей, Бланко повезло, что акула не задела крупную артерию, которая находилась в нескольких сантиметрах от укуса. «Эта ситуация могла обернуться очень и очень плохо», — отметил отец пострадавшего.

Студент признается, что ему будет сложно забыть произошедшее. «Образ акулы под водой до сих пор не дает мне покоя. Я вижу эту картину каждый раз, когда закрывают глаза, без шуток», — утверждает он.

Отмечается, что менее чем за 36 часов до произошедшего акула выпрыгнула из воды и набросилась на 35-летнего мужчину, который ловил рыбу на причале у берегов архипелага Флорида-Кис. Пострадавшего госпитализировали, его текущее состояние неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США огромная тигровая акула вцепилась в лодку рыбака у побережья Гавайских островов. Момент, когда к лодке на большой скорости приблизилась хищная рыба, попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    Спецпредставитель КНР обсудил Украину со странами ЕС и Россией. О чем им удалось договориться?
    Силуанов рассказал о высокой закредитованности регионов России
    В Ереване опровергли информацию об армянской ДРГ на границе с Азербайджаном
    Студент описал нападение тупорылой акулы словами «будто меня сбил грузовик»
    Пассажир обошел нормы провоза ручной клади в самолете и восхитил подписчиков
    В России высказались о возможной причастности Киева к подрыву «Северных потоков»
    Строители превратили сад в ядовитое болото
    Одежда из одного устаревшего материала вновь стала трендом
    В ООН назвали способ соблюсти просьбы России в рамках зерновой сделки
    В Азербайджане сообщили о предотвращении прорыва армянских диверсантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.