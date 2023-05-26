Ольга Бузова рассказала о причинах «дикого стресса» на гастролях

Ольга Бузова рассказала о «диком стрессе» из-за форс-мажора на гастролях

Российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что причиной «дикого стресса» на гастролях стал форс-мажор. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По словам телеведущей, по пути из Краснодара произошла поломка поезда — у транспортного средства сломался двигатель. «Сегодня мы с командой переживаем дикий стресс. Краснодар просто нас не отпускал. Ломались поезда, с трех утра мы не могли уехать до Сочи. Четыре раза мы меняли билеты на самолет», — пожаловалась певица.

Бузова отметила, что успела сильно перенервничать из-за форс-мажора, но позже приняла факт того, что она не в силах как-то повлиять на случившееся.

Ранее телеведущая призналась, что не занималась сексом два года. По словам артистки, последний раз интим в ее жизни был в 2021 году, она также отметила, что это не основная составляющая ее жизни.