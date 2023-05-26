Глава IIHF объяснил отстранение сборной России

Глава IIHG Тардиф заявил, что отстранение сборной России не является политическим решением

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил отстранение сборных России и Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

Тардиф заявил, что санкции не являются политическими. Он подчеркнул, что решения направлены на защиту соревнований и спортсменов. «Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о спорте и не принимать никакого политического давления», — добавил глава IIHF.

22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Сборные не примут участие во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.