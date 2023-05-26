Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
15:00 (Мск)
Ольга Данилович
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Алания
Сегодня
18:00 (Мск)
Балтика
Россия - Мелбет Первая лига|33-й тур
Салернитана
Завтра
16:00 (Мск)
Удинезе
Италия - Серия А|37-й тур
Сампдория
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|37-й тур
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
11:51, 26 мая 2023Спорт

Глава IIHF объяснил отстранение сборной России

Глава IIHG Тардиф заявил, что отстранение сборной России не является политическим решением
Люк Тардиф

Люк Тардиф. Фото: Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de / Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил отстранение сборных России и Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

Тардиф заявил, что санкции не являются политическими. Он подчеркнул, что решения направлены на защиту соревнований и спортсменов. «Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о спорте и не принимать никакого политического давления», — добавил глава IIHF.

22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Сборные не примут участие во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео
Украина за сутки десятки раз обстреляла Белгородскую область
Стало известно о готовившемся покушении на Елизавету II в США
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
Защита обжаловала продление ареста американского журналиста Гершковича
Глава Удмуртии прокомментировал отставку мэра Ижевска
Врачи объяснили внезапное появление аллергии
Глава IIHF объяснил отстранение сборной России
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала подозреваемого с бомбой
Вышел второй трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.