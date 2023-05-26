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08:38, 26 мая 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион атаковали три боевых беспилотника

Shot: 25 мая три боевых беспилотника атаковали Брянскую область с разницей в 15 минут

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Три боевых беспилотных летательных аппарата в четверг, 25 мая, атаковали Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, под удар попало село Стратива Стародубского района, которое находится в четырех километрах от границы с Украиной. Два дрона сбросили взрывное устройство в поле, никто не пострадал.

Третий дрон нес заряд от ручного противотанкового гранатомета — устройство сбили из стрелкового оружия, находившийся на нем боеприпас утилизировали. Никто не пострадал.

Днем ранее, 25 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи в Брянской области. Оказались повреждены два домовладения и хозяйственные постройки.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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Граничащий с Украиной российский регион атаковали три боевых беспилотника
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