Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании своего соперника

Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании Десантиса из-за технических сбоев

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал начало предвыборной кампании губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Его слова приводит телеканал News Nation.

По мнению политика, его конкуренту пришлось тяжело, поскольку во время его выступления в прямом эфире в Twitter произошли серьезные технические сбои, в результате чего уменьшилось число зрителей. «Думаю, у него было тяжелое начало», — отметил Трамп, добавив, что его собственная предвыборная кампания идет хорошо.

Ранее Трамп поздравил Десантиса с выдвижением на выборы президента страны. Он пожелал сопернику пережить полный спектр эмоций от критики левых оппонентов.

24 мая стало известно, что Десантис подал заявку в избирательную комиссию для участия в президентских выборах.