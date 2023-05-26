Россиянка раскрыла реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции

Блогерша Коновалова побывала в Турции и заявила, что Ultra и All Inclusive не отличаются

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в разных отелях Турции и заявила, что системы Ultra (UAI) и All Inclusive (AI) часто ничем не отличаются. Реалии турецких гостиниц девушка раскрыла в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, туристы часто отдают предпочтение UAI, поскольку считают такую концепцию статусной и более комфортной. Согласно стандартам размещения в Турции, отели с этой системой действительно должны предлагать больше дополнительных опций. К примеру, бесплатное питание и напитки 24 часа, бесплатный алкоголь, бесплатная сауна, хамам, теннис и другая инфраструктура.

«На самом деле, отели Турции не обязаны включать в концепцию все пункты из списка. Они могут выбрать только один или два. И это уже дает им право на пометку "ультра"», — объяснила Коновалова.

Блогерша также предупредила, что в пятизвездочных отелях премиального сегмента редко предусматривается наличие бесплатного импортного алкоголя. Чтобы заранее уточнить этот факт, следует прочитать свежие отзывы о гостинице. Некоторые отели, уточнила она, не скрывают, что опции UAI у него сокращенные. Тогда на сайте указано, что 24-часовой доступ к еде и алкоголю платный, заключила путешественница.

Ранее другая российская туристка, побывавшая на отдыхе в Таиланде по системе «все включено», рассказала о недостатках отеля. По ее словам, тайский All Inclusive имеет свои нюансы: такой тип питания подразумевает три приема пищи без снеков и перекусов, а алкоголь и напитки предлагаются постояльцам по меню в часы работы бара (за час или два после расписания основного приема пищи).