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13:58, 26 мая 2023Наука и техника

Турбулентность ускорила работу мозга

Communications Physics: турбулентность мозга ускорила передачу информации

Фото: Westwind Air Service / Unsplash

Ученые из Центра мозга и познания UPF и Оксфордского университета обнаружили, что турбулентность ускоряет работу мозга, делая передачу информации по всему мозгу через нейроны быстрее. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Physics.

Чаще всего турбулентность ассоциируется с тряской во время полета на самолете. Однако прежде всего, турбулентность — это фундаментальный принцип природы, обеспечивающий эффективную передачу энергии и информации в пространстве и времени за счет перемешивания. Для примера: наиболее оптимальный метод приготовления пищи, чтобы она быстрее приготовилась, — перемешивание.

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Использовав магнитоэнцефалографию (МЭГ), авторы изучили влияние турбулентности и термодинамики на функционирование мозга на 89 добровольцах. Этот метод напрямую измеряет электрические сигналы нейронов в течение миллисекунд по сравнению с секундами при ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография). Затем была создана модель всего мозга. Результаты показали, что турбулентность мозга имеет решающее значение для эффективной передачи информации и энергии внутри мозга как в пространстве, так и во времени.

Теперь этот показатель планируют использоваться в качестве биомаркера для определения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона или Хантингтона.

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Елена Апазиди
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