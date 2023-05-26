На Украине избрали нового главу Верховного суда

Новым главой Верховного суда Украины избрали Кравченко вместо Князева

Новым главой Верховного суда Украины избрали Станислава Кравченко после задержания за взятку его предшественника Всеволода Князева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Кравченко с 2017 года занимал должность председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины. За его кандидатуру проголосовали 108 из 148 судей.

Ранее стало известно, что бывшего главу Верховного суда Князева арестовали на 60 дней — до 14 июля. За него могут внести залог в 107 миллионов гривен, или 2,9 миллиона долларов.

15 мая на Украине сообщили о задержании Князева после того, как тот попался на взятке в размере примерно 2,7 миллиона долларов. При этом подчеркивается, что Князев стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю страны, который попался на взяточничестве.