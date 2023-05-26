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13:55, 26 мая 2023Бывший СССР

На Украине избрали нового главу Верховного суда

Новым главой Верховного суда Украины избрали Кравченко вместо Князева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Новым главой Верховного суда Украины избрали Станислава Кравченко после задержания за взятку его предшественника Всеволода Князева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Кравченко с 2017 года занимал должность председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины. За его кандидатуру проголосовали 108 из 148 судей.

Ранее стало известно, что бывшего главу Верховного суда Князева арестовали на 60 дней — до 14 июля. За него могут внести залог в 107 миллионов гривен, или 2,9 миллиона долларов.

15 мая на Украине сообщили о задержании Князева после того, как тот попался на взятке в размере примерно 2,7 миллиона долларов. При этом подчеркивается, что Князев стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю страны, который попался на взяточничестве.

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Алевтина Запольская
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