Минобороны заявило о высокоточных ударах по местам хранения боеприпасов ВСУ

Минобороны отчиталось о высокоточных ударах по местам хранения боеприпасов ВСУ

Российские военные в ночь на пятницу, 26 мая, нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве. Там уточнили, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

22 мая оборонное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием по объектам на территории аэродрома «Днепр». Удар был нанесен оружием большой дальности воздушного базирования.

До этого оружием большой дальности морского базирования был нанесен удар по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ. Удары также были нанесены по украинским складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.