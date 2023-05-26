Мужчина похудел на 104 килограмма за два года после зловещего предупреждения

Today: 227-килограммовый житель США за два года похудел на 104 килограмма

Весивший 227 килограммов житель США изменил образ жизни и похудел вдвое после того, как врач заявил, что в противном случае он не доживет до 50 лет. Об этом сообщает Today.

31-летний Баяр Баярсайхан большую часть жизни страдал из-за лишнего веса. Он предпринимал попытки похудеть, но не мог добиться устойчивого результата, что поставило его на грань психического истощения. Мужчина постоянно чувствовал себя уставшим. Ему приходилось мыть посуду сидя, а при посещении парка развлечений Disney World он был вынужден арендовать инвалидную коляску. Баярсайхан обедал фастфудом два-три раза в неделю и ел много сладкого: он потреблял по 200 граммов сахара в день.

В январе 2021 года мужчина обратился к врачу. У него диагностировали высокий уровень артериального давления, повышенный холестерин и диабет второго типа. Врач сделал пациенту зловещее предупреждение — по его словам, шанс дожить до 50 лет с такими диагнозами был крайне мал.

Испуганный Баярсайхан решил серьезно изменить образ жизни. Зная о своей зависимости от сахара, он сосредоточился на контроле питания. Вместо того чтобы исключать определенные продукты, он начал контролировать размер порций. Со временем это помогло мужчине справиться с вредными привычками. Кроме того, он начал заниматься спортом и обеспечил себе простые кардионагрузки, такие как ходьба и плавание. Его мотивировала возможность играть со своими детьми.

В результате мужчина похудел на 104 килограмма за два года и летом 2022 года принял участие в своем первом соревновании по триатлону. Баярсайхан подчеркнул, что никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, и сообщил, что после похудения у него улучшилась память. Сейчас он весит 122 килограмма и намерен похудеть до 113 килограммов. В будущем мужчина хочет стать тренером по похудению.

Ранее сообщалось, что 44-летний шотландский скалолаз утверждает, что ему удалось похудеть и улучшить здоровье благодаря необычной диете. В течение двух месяцев он питался исключительно фастфудом.