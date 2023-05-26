В России возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта

МВД: Республика Тыва возобновит прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Тыва первой из российских регионов возобновит прием заявлений на биометрические загранпаспорта. Об этом говорится на сайте МВД по республике.

В ведомстве уточнили, что прием документов на заграничный паспорт нового поколения начнется с 1 июня 2023 года в Управлении по вопросам миграции МВД.

Со 2 февраля в России перестали оформлять биометрические загранпаспорта сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена.

Ранее руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт сравнила силу десятилетних биометрических и пятилетних загранпаспортов и назвала мнение об их неравенстве мифом. По ее словам, оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за ее пределами.