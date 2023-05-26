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03:15, 26 мая 2023Культура

Украинский писатель Таксюр назвал заказчика дела против него

Украинский писатель Таксюр заявил, что дело против него заказала раскольническая ПЦУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский писатель и журналист Ян Таксюр назвал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) заказчиком дела против него. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Он выразил мнение, что его арестовали из-за программы. Таксюр уточнил, что пять лет вел передачу «Право на веру». «Мои тексты были только поводом… В действительности я был заказан — у меня есть информация — именно теми силами, которые связаны с ПЦУ, они заказали меня», — заявил он.

Ян Таксюр проходил подозреваемым в госизмене, в 2022 году он провел пять месяцев в СИЗО. По его словам, пребывание в украинской тюрьме стало серьезным испытанием.

В августе того же года журналист был выпущен под залог в размере 1,2 миллиона гривен (примерно 2,6 миллиона рублей). Семья Таксюра попросила выпустить его, чтобы он продолжил лечение от онкологического заболевания.

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Марина Совина
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