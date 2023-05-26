В США назвали Зеленского клоуном за сравнение Хиросимы с Артемовском

Правозащитник Барака назвал Зеленского клоуном за сравнение Хиросимы с Артемовском

Американский правозащитник Аджаму Барака обвинил президента Украины Владимира Зеленского за сравнение пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимы с Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Этот актер-президент Зеленский такой клоун. Кто-то должен напомнить ему, что именно США напрасно разрушили Хиросиму и убили ее жителей. Их принесли в жертву для демонстрации силы», — написал он. По словам правозащитника, таким же образом сегодня приносят в жертву украинцев ради интересов Вашингтона.

Во время саммита президент Украины Владимир Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском. Он отметил, что фотографии японского города напоминают ему ситуацию в Артемовске. «Все равно ничего живого не осталось, все здания разрушены», — сказал глава страны.

Ранее Барака заявил, что, несмотря на отчаянную попытку администрации президента Украины отправить войска в контрнаступление, конфликт практически подошел к завершению.