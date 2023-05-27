МИД Армении исключил заключение мира с Азербайджаном

МИД Армении исключил заключение мира с Азербайджаном 1 июня в Кишиневе

Власти Армении и Азербайджана не планируют заключать мирное соглашение на полях саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на МИД Армении.

По информации ведомства, стороны продолжают вести переговоры по урегулированию отношений. «Подписание указанного соглашения не включено в повестку кишиневской встречи», — подчеркнули в МИД республики.

Отмечается, что Армения будет готова подписать соглашение, после решения всех ключевых вопросов.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения в регионе.

После президент России Владимир Путин сообщил о развитии ситуации по Карабаху в сторону урегулирования.