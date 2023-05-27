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00:21, 27 мая 2023Мир

Байден приостановил свое выступление из-за потерявшей сознание баскетболистки

Президент США Байден приостановил выступление из-за потерявшей сознание баскетболистки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден приостановил на несколько минут свое выступление в Белом доме после того, как баскетболистка команды Университета штата Луизиана потеряла сознание на сцене. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что во время своего выступления американский лидер поздравлял спортсменок с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта.

Медицинские работники Белого дома оказали спортсменке первую помощь, а после вывезли из зала в кресле-коляске. Байден продолжил свое выступление, отметив, что с девушкой все в порядке.

Осенью прошлого года глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуации с авариями на «Северных потоках».

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    Юлия Мискевич
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