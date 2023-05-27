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06:37, 28 мая 2023Спорт

Мастер спорта сравнил бокс с кулачными боями

Мастер спорта Игорь Ионов заявил, что в кулачных боях выступать легче, чем в боксе

Фото: George Wood / Getty Images

Мастер спорта по боксу Игорь Ионов в интервью «Ленте.ру» рассказал об опыте выступления в кулачных боях.

Спортсмен отметил, что в поединках на голых кулаках у него появилась возможность зарабатывать. «Точных цифр не назову, но на жизнь хватает. Особенно с учетом бонусов за зрелищные бои. Я их часто получаю», — заявил Ионов.

Он также отметил, что, по сравнению с боксом, в кулачных боях выступать легче. «В боксе за те же деньги придется биться раундов 8-10, а тут 3 раунда по две минуты. В кулачных боях легче отправить человека в нокаут, но и упасть самому риск выше», — добавил спортсмен.

Ионов выступает в в организующем кулачные бои промоушене Top Dog. На счету 29-летнего спортсмена три победы и одно поражение.

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    Алексей Гусев
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