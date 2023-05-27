Депутат назвал способы борьбы с самозахватом земли на дачах

Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы борьбы с самозахватом земли на дачах

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов от партии КПРФ в беседе с РИА Новости назвал способы, как на основе законодательства бороться с самозахватом земли соседями и как узаконить участок, если им долгое время никто не пользуется.

По словам Гаврилова, если собственник увидел, что сосед перенес без согласования забор, необходимо обратиться к нему с просьбой восстановить прежние границы. Однако инспекторы по использованию и охране земель могут провести проверку участка соседа и оформить предписание об устранении правонарушения.

Уточняется, что самозахват земли наказывается штрафом в размере до 1,5 процентов кадастровой стоимости земли «захваченного участка». В то же время, величина штрафа не может быть менее 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что владельцы заброшенных дачных участков будут платить за уничтожение борщевика. Юрист Петр Гусятников уточнил, что раньше все ограничивалось лишь штрафами от двух до пяти тысяч рублей.