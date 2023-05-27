Российские военные сорвали прорыв группы диверсантов ВСУ

Военные группировки «Юг» сорвали попытку прорыва группы диверсантов ВСУ через фронт

Российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта диверсионно-штурмовой группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, украинские военные пытались прорвать фронт на александро-калиновском направлении, однако им помешали мотострелковые и артиллерийские подразделения российской группировки.

Так, заявил Астафьев, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации бригады ВСУ на лисичанском направлении, по скоплению украинских вооружений и военной техники в районе Торецка, а также по скоплению живой силы ВСУ, резервам и складам боеприпасов в Авдеевке.

Кроме того, экипажем системы «Солнцепек» уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка.

Ранее российские артиллеристы из группировки войск «Юг» сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении. Украинские войска пытались «занять участок в серой зоне на нашем направлении», закрепиться там, а затем перейти в контратаку.