На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около тысячи грузовиков

На границе Польши с Украиной и Белоруссией в Дорохуске скопилось около тысячи грузовиков

На границе Польши с Украиной и Белоруссией в Дорохуске появились огромные очереди из грузовых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя налоговой палаты Люблина Михала Деруся.

Время ожидания в очереди составляет 45 часов. На границе стоит примерно тысяча грузовиков. При этом очереди на выезд с украинской территории нет.

Дерусь уточнил, что за последнюю ночную смену всего было оформлено 640 грузовиков в двух направлениях.

Ранее сообщалось, что власти Польши начали обсуждать запрет движения через границу республики для фур с российским и белорусскими номерами.