Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 27 мая 2023Мир

На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около тысячи грузовиков

На границе Польши с Украиной и Белоруссией в Дорохуске скопилось около тысячи грузовиков

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новостм

На границе Польши с Украиной и Белоруссией в Дорохуске появились огромные очереди из грузовых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя налоговой палаты Люблина Михала Деруся.

Время ожидания в очереди составляет 45 часов. На границе стоит примерно тысяча грузовиков. При этом очереди на выезд с украинской территории нет.

Дерусь уточнил, что за последнюю ночную смену всего было оформлено 640 грузовиков в двух направлениях.

Ранее сообщалось, что власти Польши начали обсуждать запрет движения через границу республики для фур с российским и белорусскими номерами.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    В России оценили выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта
    Раскрыты подробности поимки сбежавших из воинской части бывших заключенных
    На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около тысячи грузовиков
    Москвичей предупредили о холоде в июне
    В США рассказали о самой успешной ловушке в военной истории
    В США предрекли ВСУ потерю контроля над Часовым Яром
    Черниговские библиотеки избавились от сотен тысяч книг на русском языке
    Стало известно о взрывах в Харьковской области
    Пожилая москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей
    В ДНР из воинской части сбежали бывшие заключенные
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.