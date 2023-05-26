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18:22, 26 мая 2023Экономика

Европейская страна решила закрыть границу для российских и белорусских фур

Польша решила запретить фурам с российскими и белорусскими номерами пересекать границу

Фото: Олег Минеев / РИА Новости

Власти Польши обсуждают запрет движения через границу республики для фур с российским и белорусскими номерами. Об этом со ссылкой на проект постановления министерства внутренних дел и администрации республики сообщает РИА Новости.

Решение европейской страны о закрытии границ коснется грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств. Документ вступит в силу через сутки после официальной публикации.

Ранее Государственная Дума России призвала запретить польским автоперевозчикам совершать рейсы по территории страны. Вместо этого депутаты предложили перецеплять прицепы или перегружать товары на грузовики местных компаний. Также они внесли идею запретить заправлять польские фуры топливом по российским розничным ценам.

Законопроект приняли единогласно. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что из-за этого поляки недосчитаются около 8,5 миллиарда евро. Это станет ответом за проводимую Варшавой русофобскую политику, заключил он.

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Вячеслав Агапов
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