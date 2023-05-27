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04:07, 27 мая 2023Мир

В США назвали абсурдной позицию Белого дома по Артемовску

Американский журналист Хинкл назвал абсурдной позицию Белого дома о ценности Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл назвал абсурдной позицию Белого дома о том, что Артемовск (украинское название — Бахмут) якобы не представляет никакой стратегической ценности. Об этом он написал в своем Twitter.

Комментируя высказывания координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о не имеющем ценности городе, Хинкл отметил, что подобные заявления ставят под сомнение необходимость военной помощи Украине.

«Если каждый регион Украины, занятый Россией, “практически не имеет стратегической ценности”, зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоевание этих территорий?», — спросил американский обозреватель.

Ранее Хинкл назвал несколько свидетельств провала Украины. Первым фактором он назвал падение Артемовска. Второй признак, по его мнению — то, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный находится в критическом состоянии. Третий — то, что контрнаступление так и не началось, четвертый — украинские войска потеряли «ошеломляющее количество» бойцов.

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    Марина Совина
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