Американский журналист Хинкл заявил, что события минувшей недели говорят о провале Украины

Журналист из США Джексон Хинкл в Twitter назвал пять свидетельств провала Украины. По его словам, события минувшей недели говорят о том, что у страны выдалась плохая неделя.

Первым фактором американский обозреватель назвал падение Артемовска (украинское название — Бахмут), по его словам, на очереди Часов Яр.

Второй признак, по его мнению — то, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный находится в критическом состоянии. Третий — то, что контрнаступление так и не началось, четвертый — украинские войска потеряли «ошеломляющее количество» бойцов.

«Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для подкаблучников Украины», — заключил Хинкл.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе.

Позднее Минобороны России подтвердило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнера» на Артемовском тактическом направлении завершено полное освобождение населенного пункта.

