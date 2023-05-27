В США посоветовали Украине перестать добиваться возвращения Крыма

Генри Киссинджер: Украина не должна пытаться вернуть себе Крым и Севастополь

Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь. Это может привести к негативным последствиям для всего мира, заявил в пятницу экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

«Потеря Россией Севастополя, который никогда в истории не был украинским, будет таким падением, что под угрозой окажется целостность государства», — объяснил политик.

Также Киссинджер отметил, что Украина по итогам конфликта должна вступить в НАТО. Экс-госсекретарь подчеркнул, что «находится в ироничной ситуации» из-за того, что раньше выступал против членства страны в альянсе, а сейчас почти один поддерживает обратную позицию.

Ранее профессор Католического университета Америки Якуб Григель заявил, что многие страны ослабили поддержку Украины и надеются на возобновление бизнеса с Россией. По его словам, некоторые западные политические лидеры, в том числе в США, опасаются эскалации конфликта.

Григель также отметил, что планы Киева по возвращению Крыма — не очень хорошая идея с политической и стратегической точки зрения. По его мнению, для истощенной Украины слишком рискованно направлять свои ограниченные силы на Крымский полуостров.

