Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 27 мая 2023Мир

В США посоветовали Украине перестать добиваться возвращения Крыма

Генри Киссинджер: Украина не должна пытаться вернуть себе Крым и Севастополь

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь. Это может привести к негативным последствиям для всего мира, заявил в пятницу экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

«Потеря Россией Севастополя, который никогда в истории не был украинским, будет таким падением, что под угрозой окажется целостность государства», — объяснил политик.

Также Киссинджер отметил, что Украина по итогам конфликта должна вступить в НАТО. Экс-госсекретарь подчеркнул, что «находится в ироничной ситуации» из-за того, что раньше выступал против членства страны в альянсе, а сейчас почти один поддерживает обратную позицию.

Ранее профессор Католического университета Америки Якуб Григель заявил, что многие страны ослабили поддержку Украины и надеются на возобновление бизнеса с Россией. По его словам, некоторые западные политические лидеры, в том числе в США, опасаются эскалации конфликта.

Григель также отметил, что планы Киева по возвращению Крыма — не очень хорошая идея с политической и стратегической точки зрения. По его мнению, для истощенной Украины слишком рискованно направлять свои ограниченные силы на Крымский полуостров.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине признали полный контроль России над Артемовском
    С космодрома Восточный запустят четыре ракеты
    Киссинджер рассказал о главном заблуждении США
    В США посоветовали Украине перестать добиваться возвращения Крыма
    Киссинджер заявил о невозможности решить проблему Тайваня
    Армия России открыла мощный огонь по ВСУ после обстрелов Белгородской области
    Танец девушки в белье на пилоне на выставке металлообработки попал на видео
    Киссинджер рассказал о потерянных ориентирах ведущих стран мира
    Киссинджер предрек вооруженный конфликт между США и Китаем
    В России потребовали продлить условия параллельного импорта автозапчастей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.