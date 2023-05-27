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07:34, 28 мая 2023Спорт

Россиянин сравнил зарплату в таможне с гонорарами в кулачных боях

Россияни Шишков заявил, что в кулачных боях получает гораздо больше, чем в таможне

Кадр: видео Meta MMA / YouTube

Россиянин Евгений Шишков, выступающий в организующем кулачные бои промоушене Top Dog, сравнил спортивные гонорары с зарплатой в таможне. Боец высказался в интервью «Ленте.ру».

По словам спортсмена, на госслужбе он получает 36 тысяч рублей в месяц. «Иногда бывают надбавки и премии, и зарплата вырастает до 50 тысяч, но я все равно уверен, что семью на эти деньги не прокормить. Не могу разглашать гонорары в Top Dog, но в финансовом плане там все гораздо интереснее», — заявил Шишков.

Спортсмен добавил, что собирается увольняться из таможни. «Сейчас я переподписал контракт с Top Dog на улучшенных финансовых условиях. Кроме того, работаю на турнирах PROSPECT в качестве ведущего», — отметил Шишков.

Спортсмен провел шесть боев в Top Dog. На счету Шишкова пять побед (три — нокаутом) и одно поражение.

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    Алексей Гусев
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