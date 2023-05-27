«Оренбург» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

«Оренбург» со счетом 3:1 обыграл «Торпедо» в матче 29-го тура РПЛ

«Оренбург» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. У гостей отличились Дмитрий Воробьев и Химми Марин, оба реализовавшие пенальти, а также Данил Капустянский. Единственный гол хозяев записал на свой счет Марио Чурич. С 76-й минуты москвичи играли вдесятером, поскольку Артем Самсонов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Оренбуржцы после 29 матчей занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 43 очка. Московские футболисты остаются на 16-м месте с 13 баллами.

В заключительном туре «Оренбург» сыграет на своем поле с «Динамо» 3 июня. «Торпедо» в этот же день поборется с «Локомотивом».