Россиянам дали рекомендации по лечению после укуса ос и пчел

RT: врач Иванов рассказал, почему жало насекомых нельзя доставать из раны пинцетом

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал в беседе с RT, почему жало насекомых нельзя доставать из раны пинцетом.

По словам Иванова, осы и пчелы неагрессивны: они могут ужалить человека, только когда чувствуют угрозу. Однако в Приморье, Хабаровском крае и Еврейском АО водятся также азиатские гигантские шершни — их яд особенно опасен для людей, предрасположенных к развитию аллергических реакций, отметил врач.

Уточняется, что для взрослого человека смертельным может оказаться укус одновременно 1 тысячи пчел, для ребенка — 500. Чтобы вытащить жало, нужно легко надавить на кожу рядом с укусом плоским предметом и провести по направлению к центру укуса. Затем следует приложить холодный компресс на 10—15 минут. Для снятия отека можно выпить антигистаминные средства, рекомендовал Иванов.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Георгиева раскрыла порядок действий при укусе змеи и назвала ошибки, которые совершают люди, чтобы избежать интоксикации ядом.