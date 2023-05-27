В России оценили выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта

Депутат Чепа раскритиковал выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта

Выдвинутые советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком встречные требования к России по урегулирования конфликта сделаны в угоду США. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на заявление Киева первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Подоляк в ответ на российское предложение по урегулированию конфликта выдвинул встречное условие. Среди таковых он назвал немедленный вывод российских войск с территории Украины, признание полного суверенитета постсоветских стран, выдачу «военных преступников и авторов войны», сокращение наступательного вооружения, а также создание демилитаризованной зоны на территории России.

Также он потребовал добиться созыва международной конференции по контролю за российским ядерным арсеналом, оформить «репарационные выплаты», включая добровольный отказ Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Киева.

Это заявление в угоду США. То, что он написал, — это то, о чем в каком-то сне мечтали бы Соединенные Штаты Алексей Чепа депутат Госдумы

«Вот мы взяли, совершили такой порядок действий, одновременно сдали бы все перед Америкой. То есть Россия бы просто встала на колени, заодно сдала бы Китай, и Америка водрузила бы огромный флаг над всем миром. Примерно такая представляется картина, если реализовать предложение этого товарища», — заявил Чепа.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Кроме того, отметил он, должны остановиться боевые действия со стороны украинской армии, прекратиться поставки западного оружия и быть признаны новые территориальные реалии.

