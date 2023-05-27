Появление ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину волноваться

Sohu: появление ядерного оружия России в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха»

Появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Об этом говорится в статье, которая размещена на китайском портале Sohu.

Журналисты указали, что США размещают ядерные боеголовки на множестве баз европейских союзников. А появление в Белоруссии российского тактического ядерного оружия сможет составить конкуренцию НАТО.

«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией», — указано в статье.

По мнению обозревателей, в случае размещения в республике «"Искандер-М" с ядерными бомбами, Украина точно задрожит от страха». Как подчеркнули в статье, «получив российское вооружение, Белоруссия стала еще могущественнее, и НАТО точно не решится действовать опрометчиво».

Решение Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на Запад, при этом США и альянс точно оказались не в восторге, резюмировали авторы статьи.

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы, регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия России на территории республики. Глава белорусского ведомства Виктор Хренин отметил, что в условиях «непрекращающихся агрессивных выпадов» НАТО такие переговоры имеют особенно важное значение.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что чрезвычайно негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.