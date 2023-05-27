«Союз-2.1а» запустил первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»

Роскосмос: Ракета «Союз-2.1а» запустила первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»

Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

Ракета стартовала в 00:14 по московскому времени с площадки 1C Восточного. Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и выведен на опорную орбиту.

Ранее директор Объединенной дирекции космических систем Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Алексей Рабочий сообщил, что Россия благодаря спутнику «Кондор-ФКА-М» получит возможность делать радиолокационные снимки Земли с разрешением Google Maps.

Представитель госкорпорации Виталий Мироничев заявлял, что запуск второго спутника «Кондор-ФКА» намечен на 2024 год.