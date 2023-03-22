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18:10, 22 марта 2023Наука и техника

Российский «Кондор-ФКА» подготовили к отправке на космодром

«Роскосмос»: спутник ДЗЗ «Кондор-ФКА» изготовлен и готов к отправке на космодром

Изображение: Роскосмос

Cпутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Кондор-ФКА» №1 изготовлен и готов к отправке на космодром. Об этом ТАСС сообщил представитель «Роскосмоса» Виталий Мироничев.

По его словам, космический аппарат упакован в контейнер и в ближайшие дни будет отправлен на космодром. Мироничев отметил, что запуск спутника ДЗЗ «Кондор-ФКА» №2 намечен на 2024 год.

«В разработке конструкторской документации сейчас находится космический аппарат "Кондор-ФКА-М", летные испытания планируются на 2030 год», — добавил представитель.

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В ноябре 2022-го замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко заявил, что «Роскосмос» планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников ДЗЗ, которые предназначены для наблюдения за земной поверхностью.

В апреле представитель Научно-производственного объединения машиностроения Алексей Рабочий сообщил, что запуск космического аппарата «Кондор-ФКА» состоится в конце того же года.

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Иван Потапов
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