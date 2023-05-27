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05:59, 27 мая 2023Бывший СССР

Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Рогов заявил, что Киев сорвал ротацию представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что руководство Киева сорвало ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, изначально Киев попросил перенести ротацию с 25 на 26 мая, но в итоге украинская сторона сорвала приезд миссии. Отмечается, что на ЗАЭС должны были приехать три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко.

Президент Укрианы Владимир Зеленский отдал приказ «подвергнуть массированному обстрелу из тяжелых видов вооружений город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут миссии», утверждает Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают сообщения с угрозами о расправе от киевских властей. «Людей пытаются запугать, публикуют личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — заявил Рогов.

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    Марина Совина
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